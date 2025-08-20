Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии рассказали, когда ждать подъема заболеваемости гриппом

В правительстве Башкирии премьер-министр Андрей Назаров провел совещание, на котором обсудили подготовку к проведению иммунной кампании против гриппа. В этом году, в соответствии с федеральным законом, планируют вакцинировать 60% населения, это 2,4 млн человек, поставил задачу Андрей Назаров.

Источник: Пресс -служба правительства РБ

Подъём заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года, пика уровень заболеваемости достигнет к марту 2026 года, озвучила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак.

В эпидсезоне 2024−2025 годов первая волна заболеваемости была обусловлена активностью возбудителей негриппозной природы — ОРВИ и COVID-19, пик которой пришёлся на сентябрь 2024 года. Грипп начал циркулировать значительно позже обычного срока, достигнув своего пика лишь в марте. Чаще всего болели дети.

Несмотря на проведение масштабной прививочной кампании, вакцинация смогла охватить лишь 55,3% населения региона. Поэтому на текущий эпидемиологический сезон стоит задача достигнуть целевого показателя в 60%.

На совещании напомнили, что прививка от гриппа считается самым эффективным средством профилактики. В первую очередь, вакцина помогает защитить человека, снизить риск осложнений и госпитализации, сформировать коллективный иммунитет.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в этом году в республику за счёт федеральных средств будут поставлены 1 900 тысяч вакцин.