В Башкирии рассказали, когда ждать подъема заболеваемости гриппом

Подъём заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года, пика уровень заболеваемости достигнет к марту 2026 года, озвучила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак.
В эпидсезоне 2024−2025 годов первая волна заболеваемости была обусловлена активностью возбудителей негриппозной природы — ОРВИ и COVID-19, пик которой пришёлся на сентябрь 2024 года. Грипп начал циркулировать значительно позже обычного срока, достигнув своего пика лишь в марте. Чаще всего болели дети.
Несмотря на проведение масштабной прививочной кампании, вакцинация смогла охватить лишь 55,3% населения региона. Поэтому на текущий эпидемиологический сезон стоит задача достигнуть целевого показателя в 60%.
На совещании напомнили, что прививка от гриппа считается самым эффективным средством профилактики. В первую очередь, вакцина помогает защитить человека, снизить риск осложнений и госпитализации, сформировать коллективный иммунитет.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в этом году в республику за счёт федеральных средств будут поставлены 1 900 тысяч вакцин.