В Башкирии рассказали, когда ждать подъема заболеваемости гриппом

В эпидсезоне 2024−2025 годов первая волна заболеваемости была обусловлена активностью возбудителей негриппозной природы — ОРВИ и COVID-19, пик которой пришёлся на сентябрь 2024 года. Грипп начал циркулировать значительно позже обычного срока, достигнув своего пика лишь в марте. Чаще всего болели дети.