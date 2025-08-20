Лавров: Россия не забудет подвиги бойцов КНДР в Курской области

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин, находясь с визитом в Пхеньяне, подчеркнул, что РФ навсегда сохранит в памяти вклад северокорейских солдат, отдавших свои жизни ради освобождения Курской области. Во время переговоров с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ Володин отметил, что самоотверженные действия воинов КНДР, пришедших на помощь российскому народу, останутся в российской истории как пример настоящего подвига. Эта жертва не будет забыта.