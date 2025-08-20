Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия не забудет подвиги бойцов КНДР в Курской области

Российский народ сохранит память о подвигах бойцов Корейской народной армии в Курской области. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи.

Лавров заявил, что Россия не забудет подвиги бойцов КНДР под Курском.

Российский народ сохранит память о подвигах бойцов Корейской народной армии в Курской области. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи.

«Традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества еще более укрепились с участием Корейской народной армии в операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов. В послании подчеркивается, что российский народ никогда не забудет подвиги военнослужащих Корейской народной армии», — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, телеграмма была направлена 15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. В своем послании Лавров выразил признательность руководству КНДР за заботу о памяти советских солдат, участвовавших в освобождении полуострова вместе с корейскими патриотами. Российский дипломат также отметил, что Москва продолжит прилагать усилия для реализации положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин, находясь с визитом в Пхеньяне, подчеркнул, что РФ навсегда сохранит в памяти вклад северокорейских солдат, отдавших свои жизни ради освобождения Курской области. Во время переговоров с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ Володин отметил, что самоотверженные действия воинов КНДР, пришедших на помощь российскому народу, останутся в российской истории как пример настоящего подвига. Эта жертва не будет забыта.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше