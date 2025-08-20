Лавров заявил, что РФ не забудет подвиги бойцов КНДР в Курской области

При этом ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила ответное послание. В нем она отметила, что в КНДР помнят подвиг советских солдат, павших за освобождение Кореи. Сон Хи также подчеркнула, что дружественные отношения между КНДР и Россией, пройдя через многочисленные испытания, только укрепились.