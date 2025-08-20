Ричмонд
Лавров заявил, что РФ не забудет подвиги бойцов КНДР в Курской области

В МИД напомнили о помощи военнослужащих Корейской народной армии в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

В поздравительной телеграмме министру иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Кореи глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что в России помнят о вкладе бойцов Корейской народной армии в сражениях в Курской области. Текст телеграммы был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества еще более укрепились с участием Корейской народной армии в операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — передает ЦТАК.

Глава МИД заверил, что Россия предпримет все необходимые шаги для полной реализации соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

При этом ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила ответное послание. В нем она отметила, что в КНДР помнят подвиг советских солдат, павших за освобождение Кореи. Сон Хи также подчеркнула, что дружественные отношения между КНДР и Россией, пройдя через многочисленные испытания, только укрепились.

Накануне Республика Корея заявила о намерении поддерживать отношения с РФ.

