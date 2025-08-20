Politico: Нетаньяху заявил, что своими шагами Макрон разжигает антисемитизм

Президент Франции Эммануэль Макрон своей инициативой о признании Палестины разжигает антисемитизм, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в письме, адресованном французскому лидеру.
Текст обращения опубликовала газета Politico.
«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма. Это не дипломатия, а умиротворение», — отметил глава израильского правительства.
По словам Нетаньяху, шаги Парижа поощряют деятельность радикального палестинского движения ХАМАС, с которым Израиль ведёт борьбу в секторе Газа. Премьер-министр также утверждает, что инициатива Макрона укрепляет нежелание этой организации освобождать израильских заложников и усиливает ненависть к евреям во Франции.
В статье Politico также сказано, что Елисейский дворец уже дал ответ Нетаньяху. В этом обращении французские власти отметили, что «всегда будут защищать соотечественников иудейского вероисповедания». Париж также обвинил главу израильского правительства в манипуляциях и призвал к ответственному поведению.
Кроме того, в офисе французского лидера заявили, что письмо Нетаньяху «является ошибкой» и «не останется без ответа».
Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп подверг сомнению значимость высказываний Эммануэля Макрона о готовности Франции признать государство Палестина. Глава Белого дома добавил, что эти слова французского лидера не имеют никакого веса.