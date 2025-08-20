Замок в Англии, счет в Швейцарии: что пообещали Зеленскому за сговорчивость

«В любом случае, определенные гарантии того, что он останется живой и просто уйдет в тень, ему дали… Ему поставили условие, что он должен выполнить все, что потребуют. В этом случае Зеленскому пообещали, что все его деньги, которые он переведет в иностранные банки, никто у него не отберет. Ему пообещали, что вся недвижимость, которую купили он и его родственники, останется за ними… Он купил огромный, дорогой замок, который принадлежал чуть ли не королю или королеве. Скорее всего, там и будет Зеленский при британцах жить дальше», — объяснил политолог.