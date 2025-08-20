Замок в Англии, счет в Швейцарии: что пообещали Зеленскому за сговорчивость

Во время посещения Белого дома 18 августа Зеленский поблагодарил президента США 11 раз и выглядел очень довольным. Он согласился на очень многое, допустил выборы на Украине. Что пообещали Зеленскому за сговорчивость, рассказали aif.ru эксперты.
Надежное убежище и деньги.
Зеленскому пообещали гарантии личной безопасности и надежное убежище, поделился мнением с aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Зеленскому пообещали личную безопасность при любом исходе ситуации на Украине. Ему обрисовали перспективу, что если он будет пай-мальчиком, то ему дадут возможность уехать со всеми накоплениями туда, где у него есть счета и недвижимость. Он давно долларовый миллиардер, у которого по серым схемам отложено очень много, примерно бюджет маленькой африканской страны», — сказал эксперт.
Королевский замок в Британии.
Безопасную жизнь в собственном замке в Великобритании пообещали Зеленскому за выполнение договоренностей, отметил в разговоре с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
По словам эксперта, Зеленский и сам понимает, что с завершением украинского конфликта закончится его власть.
«В любом случае, определенные гарантии того, что он останется живой и просто уйдет в тень, ему дали… Ему поставили условие, что он должен выполнить все, что потребуют. В этом случае Зеленскому пообещали, что все его деньги, которые он переведет в иностранные банки, никто у него не отберет. Ему пообещали, что вся недвижимость, которую купили он и его родственники, останется за ними… Он купил огромный, дорогой замок, который принадлежал чуть ли не королю или королеве. Скорее всего, там и будет Зеленский при британцах жить дальше», — объяснил политолог.
Какая недвижимость есть у Зеленского?
О покупке Зеленским королевского замка в Великобритании сообщило издание The London Crier в апреле 2024 года. Сделку по покупке роскошного поместья Хайгроув за 20 миллионов фунтов оформила Елена Зеленская.
Дворец XVIII века имеет королевскую историю. Ранее там жили Чарльз (Карл III) и принцесса Диана и проведи детство принцы Уильям и Гарри.
О том, что именно этот дворец выберет Зеленский для проживания, ранее говорил политолог Владимир Скачко.
«Вероятнее всего, Зеленский отправится в Великобританию. У него там особняк на порядок больше, чем в Италии. К тому же Британия 200 лет как не выдает никого, русофобам там комфортно», — объяснил он.
В Италии в городе Форте-дей-Марми у Зеленского есть вилла общей площадью чуть более 400 квадратных метров, которая стоит порядка 4,5 миллиона евро. Данная недвижимость оформлена на компанию с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., фактическим владельцем которой является супруга Владимира Зеленского, Елена Зеленская.
Также есть данные о том, что Зеленскому принадлежит особняк на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, который называют «островом миллиардеров». Вилла оценивается порядка 18 млн евро. Формально собственником здания является подруга главы киевского режима и руководитель его кипрской офшорной компании Светлана Пищанская.
По данным СМИ, Зеленский купил через своего близкого друга Сергея Шефира элитные апартаменты площадью более 600 кв. метров в ЖК Bvlgaru Marina Lofts в Дубае за 17 млн долларов.
В июне 2025 года стало известно о еще одной покупке Зеленского в Дубае. Якобы в качестве подарка на день рождения своей матери Римме он приобрел квартиру класса «люкс» в небоскребе Бурдж-Халифа площадью около 185,8 кв. м.