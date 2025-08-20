Некрасов: за 30 лет в Афганистане нашли живыми 29 бывших советских солдат

«В июле 1991 года был создан Комитет по делам воинов-интернационалистов при Кабинете министров СССР, 13 марта 1992 года он был переподчинен Совету глав правительств государств-участников СНГ. Работа по розыску без вести пропавших в Афганистане всегда оставалась его главной задачей, она зафиксирована в уставных документах Комитета, и эту задачу с него никто не снимал. За прошедший период поисковыми экспедициями были найдены живыми 29 бывших военнослужащих, 22 из них вернулись на Родину», — сказал Некрасов.