Некрасов: за 30 лет в Афганистане нашли живыми 29 бывших советских солдат

В Афганистане с 1991 года были найдены живыми 29 бывших советских солдат, считавшихся без вести пропавшими. Об этом aif.ru заявил советник председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ Вячеслав Некрасов.
«В июле 1991 года был создан Комитет по делам воинов-интернационалистов при Кабинете министров СССР, 13 марта 1992 года он был переподчинен Совету глав правительств государств-участников СНГ. Работа по розыску без вести пропавших в Афганистане всегда оставалась его главной задачей, она зафиксирована в уставных документах Комитета, и эту задачу с него никто не снимал. За прошедший период поисковыми экспедициями были найдены живыми 29 бывших военнослужащих, 22 из них вернулись на Родину», — сказал Некрасов.
Также он отметил, что были эксгумированы, доставлены в Москву и с почестями захоронены останки семерых бойцов.
Ранее Некрасов рассказал про вернувшегося на родину спустя 40 лет бывшего советского военнопленного Сергея Красноперова.