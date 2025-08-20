Осуждённый в Прикамье экс-депутат Плюснин работает в колонии библиотекарем

Напомним, Виктор Плюснин около 20 лет жизни посвятил политике. Он также активно занимался бизнесом. В мае 2025 года Плюснина и его сына (он также бизнесмен) признали виновными в мошенничестве, в ходе которого они похитили более 300 миллионов рублей — это средства, которые были выделены государством для строительства домов для детей-сирот. Жильцы пожаловались на ужасное качество стен, после чего было возбуждено уголовное дело (ещё в 2018 году) и начались судебные процессы. Виктор Плюснин не признал вину, настаивая в суде на том, что обвинение строится на мнении только одного эксперта, в то время как другие не нашли больших нарушений в строительном процессе, которым занималась компания Плюснина. Экс-депутат получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, его сына приговорили к трём годам.