Кнайсль разоблачила истинную цель визита ЕС в США: встреча с Трампом была лишь демонстрацией вовлеченности

Европейский Союз своим присутствием на встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским хотел продемонстрировать, что не остался в стороне от переговоров по Украине. Такое заявление в интервью РИА Новости сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее мнению, европейцы вместе с Зеленским просто хотели показать свою вовлеченность в процесс. Кнайсль добавила, что европейские лидеры, которые участвовали в этой встрече, теперь попытаются представить данный визит своей аудитории как доказательство важной роли ЕС в урегулировании.
«Я полагаю, что европейцы вместе с Зеленским просто хотели помахать флагом, показать, что они вовлечены, что они не за бортом. Полагаю, в этом заключалась их цель», — указала экс-министр.
При этом она обратила внимание на состав делегации, куда вошли лидеры Италии и Финляндии. Экс-глава МИД Австрии предположила, что вместо них на переговоры могли бы поехать, например, представители Польши. Они, по ее словам, подняли бы вопросы о украинских беженцах и поставках дешевой сельхозпродукции.
Кнайсль подчеркнула, что сделала бы делегацию меньше, но более представительной, включив в нее страны, которые играют большую роль в обсуждении темы.
Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС состоялась 18 августа. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.