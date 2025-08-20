Ричмонд
Всё решат Путин и Трамп: когда и где пройдут новые переговоры по Украине

Встреча может пройти в ближайшие две недели, утверждал канцлер ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

После переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме 18 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с заявлением, что встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским может состояться уже в ближайшие две недели.

Сенатор Андрей Климов и политолог-американист Константин Блохин в разговоре с aif.ru оценили перспективы этой встречи и предположили, где она может пройти.

Когда может пройти встреча Путина и Зеленского.

По мнению Блохина, затягивать с трехсторонней встречей политики не будут в связи с высокой активностью текущих переговоров.

«Не так важно, когда эта трехсторонняя встреча может пройти. Главное, чтобы она прошла и была результативна. Не думаю, что этот процесс будут затягивать. В ближайшие две недели, максимум, месяц, встреча, скорее всего, будет реализована. Сейчас динамика очень высока. Визиты Уиткоффа, встреча Путина и Трампа, сейчас эти встречи с европейцами… Скорее всего, все очень быстро будет происходить», — отметил политолог.

В то же время Климов сказал, что многие говорят о двухнедельном сроке встречи, но точную дату пока никто не назовет.

«Действительно, очень много разговоров о том, что эта встреча может быть в течение ближайших двух недель. Но точной даты никто не фиксировал и фиксировать вряд ли будут в ближайшее время», — подчеркнул он.

Где может пройти встреча Путина и Зеленского.

Британский телеканал Sky News сообщил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Женеве или Риме. В то же время Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома утверждает, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии.

Сенатор Климов считает, что это маловероятно.

«Что касается места встречи, здесь тоже есть немало вопросов. Ну вот говорили, например, о Венгрии, которая относится к государствам, разумно ведущим себя в этом кризисе, несмотря на то, что они входят в Европейский союз и в НАТО. Но Венгрия окружена другими государствами, которые, скажем так, ведут себя менее разумно или вообще агрессивно в отношении России, и отсюда возникает, помимо прочего, большое количество организационных дискуссий в вопросе безопасности. С Италией схожая ситуация», — сказал он.

При этом сенатор не исключил, что встреча может пройти в ОАЭ или в одной из стран СНГ.

«Но решение в данном конкретном случае будет за Кремлем», — резюмировал Климов.

Ранее AFP писало, что Зеленский отверг предложение Путина провести переговоры в Москве.

