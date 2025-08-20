Транзит нефти по «Дружбе» восстановлен, однако риски сохраняются

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию были восстановлены после двухдневного перерыва.
По информации венгерского МИД, ремонт повреждённой инфраструктуры завершён, и транзит вновь осуществляется в полном объёме.
Венгрия опасается новых атак.
В Будапеште подчеркнули, что нефтепровод имеет критически важное значение для энергоснабжения страны, и выразили надежду, что Украина не предпримет новых атак. Венгерские власти напомнили, что регулярные перебои в поставках связаны именно с украинскими ударами по объектам инфраструктуры.
Удары по трубопроводу «Дружба».
18 августа атака беспилотника ВСУ на трансформаторную станцию вызвала остановку транзита в Венгрию.
Ранее подобные инциденты происходили и в марте, когда после повреждения нефтепровода также потребовались ремонтные работы.
Критика со стороны Будапешта.
Венгрия указала, что на протяжении десятилетий Россия бесперебойно поставляла нефть по «Дружбе», что соответствовало интересам страны. По мнению венгерской стороны, удары украинских войск по объектам трубопровода противоречат логике сотрудничества, особенно учитывая, что Венгрия в настоящее время является крупнейшим поставщиком электроэнергии для самой Украины.
Сбои в других странах Европы.
Не только Венгрия столкнулась с проблемами транзита. В Словакии поставки нефти из России также были временно приостановлены из-за перебоев с электроснабжением.
При этом Чехия избежала дефицита благодаря резервам в соседней Словакии. Однако в июле 2025 года стало известно, что Евросоюз запретил Чехии закупать российскую нефть по «Дружбе».