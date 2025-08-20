Транзит нефти по «Дружбе» восстановлен, однако риски сохраняются

В Будапеште подчеркнули, что нефтепровод имеет критически важное значение для энергоснабжения страны, и выразили надежду, что Украина не предпримет новых атак. Венгерские власти напомнили, что регулярные перебои в поставках связаны именно с украинскими ударами по объектам инфраструктуры.