В США назвали возможные варианта гарантий безопасности для Украины

Обозреватель The New York Times Дэвид Сангер проанализировал возможные варианты гарантий безопасности для Украины с участием западных военных контингентов, которые ранее не раскрывались публично.

Первый сценарий предполагает развертывание полноценных миротворческих сил в дополнение к ВСУ для оборонительного сдерживания России.

Второй вариант — размещение символических «сил прикрытия» («растяжек»), чье присутствие должно психологически удержать Москву от атак из-за риска потерь среди европейских военных.

Третий и наименее ресурсоемкий подход — создание небольших «сил наблюдения» (всего несколько сотен человек) для раннего оповещения о боевых действиях.

Сангер отмечает, что все варианты сопряжены с рисками, особенно символическое присутствие, которое может не остановить Россию.

Ранее сообщалось, что на Западе усомнились в успехе нового плана Зеленского.

