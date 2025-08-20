В США назвали возможные варианта гарантий безопасности для Украины

Обозреватель The New York Times Дэвид Сангер проанализировал возможные варианты гарантий безопасности для Украины с участием западных военных контингентов, которые ранее не раскрывались публично.
Первый сценарий предполагает развертывание полноценных миротворческих сил в дополнение к ВСУ для оборонительного сдерживания России.
Второй вариант — размещение символических «сил прикрытия» («растяжек»), чье присутствие должно психологически удержать Москву от атак из-за риска потерь среди европейских военных.
Третий и наименее ресурсоемкий подход — создание небольших «сил наблюдения» (всего несколько сотен человек) для раннего оповещения о боевых действиях.
Сангер отмечает, что все варианты сопряжены с рисками, особенно символическое присутствие, которое может не остановить Россию.
Ранее сообщалось, что на Западе усомнились в успехе нового плана Зеленского.
