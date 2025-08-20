Эмоциональный жест Путина на Аляске растрогал весь мир: фото президента РФ облетело первые полосы западных СМИ

Китайское издание Baijiahao сообщило о сильном эмоциональном отклике международной общественности на жест президента России Владимира Путина. Российский лидер посетил национальное военное кладбище «Форт Ричардсон» на Аляске после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа.
Там он возложил букеты алых роз к девяти могилам советских летчиков, которые участвовали в перегоне самолетов по программе ленд-лиза по трассе Аляска — Сибирь.
Как пишет издание, Путин продемонстрировал глубокое уважение, преклонив колено у надгробий. Фотография этого момента мгновенно распространилась в мировых медиа и попала на первые полосы авторитетных газет.
По информации китайских журналистов, поступок российского лидера произвел неизгладимое впечатление на всех присутствовавших и был широко растиражирован ведущими международными СМИ. В издании отметили, что отношение Путина к памяти павших советских воинов вызывает глубокое уважение.
Напомним, что рабочий график делегаций США и РФ в ходе саммита в Анкоридже предполагал официальный обед после переговоров президентов двух стран. Однако он был отменен. Вместо этого уже перед вылетом с Аляски российский президент Путин возложил цветы к могилам советских летчиков.
Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что проведение саммита Путина и Трампа в непосредственной близости от захоронения советских лётчиков на Аляске носит глубоко символический характер. Особую значимость этому факту придаёт юбилейный год 80-летия Победы. Это место напоминает о братстве наших народов в борьбе против нацизма. В нынешней обстановке такая символика важна.
Также во время посещения мемориального кладбища в Анкоридже президент России встретился с православным архиепископом Аляски владыкой Алексием. Российский лидер передал священнослужителю две иконы — святого Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы. Объясняя выбор подарков, Путин отметил, что святой Герман считается покровителем Америки в православной традиции, а икона Успения приурочена к августовскому празднику.