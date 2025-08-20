Эмоциональный жест Путина на Аляске растрогал весь мир: фото президента РФ облетело первые полосы западных СМИ

Напомним, что рабочий график делегаций США и РФ в ходе саммита в Анкоридже предполагал официальный обед после переговоров президентов двух стран. Однако он был отменен. Вместо этого уже перед вылетом с Аляски российский президент Путин возложил цветы к могилам советских летчиков.