Маск передумал создавать партию и вернулся к поддержке команды Трампа

При этом в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают потенциальным преемником движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). Маск выразил опасения, что создание новой партии навредит его отношениям с Вэнсом. В связи с этим запланированная ранее встреча с группой, занимающейся организацией сторонних кампаний, была отменена. Более того, Маск рассматривает возможность оказать финансовую поддержку Вэнсу, если тот решит участвовать в президентских выборах 2028 года.