WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

Источники сообщают, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году. Отмечается, что на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов.