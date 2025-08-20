WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

Илон Маск приостановил работу над созданием новой политической силы, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отнимать голоса у республиканцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Маска, стало стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным кандидатом на пост президента от партии MAGA (Make America great again, «Сделай Америку снова великой»). Маск понимает, что создание третьей партии может навредить его отношениям с Вэнсом.
Источники сообщают, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году. Отмечается, что на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов.
В то же время соратники Маска утверждают, что он официально не отказался от идеи создания новой партии и может изменить своё решение по мере приближения промежуточных выборов.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года американский бизнесмен Илон Маск инвестировал свыше 45 млн долларов в свой комитет политических действий.