Уиткофф назвал количество часов, отведенных на его встречи с Путиным

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф утверждает, что общее время, затраченное на его встречи с президентом России Владимиром Путиным и некоторыми высокопоставленными чиновниками из РФ, составило приблизительно 24−25 часов.
«У меня, наверное, набралось около 24−25 часов с ним (российским лидером — прим. ред.), а также с некоторыми из его подчинённых…», — отметил дипломат в интервью телеканалу Fox News.
Он уточнил, что, в том числе, речь идёт о помощнике Путина по международным делам Юрии Ушакове и министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове. Спецпосланник также рассказал, что длительность встречи президента России и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске была обусловлена достигнутым на этих переговорах прогрессом, касающимся урегулирования украинского конфликта.
Уиткофф также заявил, что договоренности о временном прекращении огня могут быть легко нарушены из-за необходимости учитывать все составляющие. При этом, по словам дипломата, власти США понимают, что долгосрочное мирное соглашение будет прочнее.
«Президент (Трамп — прим. ред.) на этой встрече на Аляске посчитал, что мы договорились по многим предварительным условиям для мирного соглашения. Так почему же не стремиться к полноценному мирному соглашению?» — добавил он.
Напомним, 19 августа глава Белого дома сообщил, что вопросами координации с Россией и Украиной будут заниматься Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио.