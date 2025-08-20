Стало известно, когда Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан

О том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно в начале августа. Как сообщали в Министерстве иностранных дел, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в рамках визита в КР встретился с президентом Садыром Жапаровым и обсудил ключевые аспекты подготовки и проведения предстоящего официального визита президента Казахстана.