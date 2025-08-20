Ричмонд
Стало известно, когда Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан

22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом 20 августа рассказали в Акорде.

В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

сказано в сообщении

Также президенты примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

О том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно в начале августа. Как сообщали в Министерстве иностранных дел, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в рамках визита в КР встретился с президентом Садыром Жапаровым и обсудил ключевые аспекты подготовки и проведения предстоящего официального визита президента Казахстана.