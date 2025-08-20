Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: Зеленский будет вести игру, чтобы не допустить мира

Главной задачей Зеленского остается не допустить установления мира, отметил экс-премьер Украины.

Источник: Аргументы и факты

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский будет лишь играть определённую роль, но его главная цель — не допустить установления мира. Такое мнение выразил Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.

«Я уверен, что он будет использовать разногласия для достижения своих целей. Его задача — не допустить мира. Это совершенно очевидно», — сказал Азаров в беседе с ТАСС.

По его мнению, эта задача стоит не только перед Зеленским, но и перед теми, кто его направляет. Это Великобритания, Франция и Германия.

18 августа Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Встреча проходила в формате тет-а-тет и длилась около часа. Затем состоялась встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. После этого Трамп также провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции после переговоров в Белом доме Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Путиным. Президент США также предположил, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше