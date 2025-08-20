После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский будет лишь играть определённую роль, но его главная цель — не допустить установления мира. Такое мнение выразил Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.
«Я уверен, что он будет использовать разногласия для достижения своих целей. Его задача — не допустить мира. Это совершенно очевидно», — сказал Азаров в беседе с ТАСС.
По его мнению, эта задача стоит не только перед Зеленским, но и перед теми, кто его направляет. Это Великобритания, Франция и Германия.
18 августа Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Встреча проходила в формате тет-а-тет и длилась около часа. Затем состоялась встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. После этого Трамп также провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
На пресс-конференции после переговоров в Белом доме Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Путиным. Президент США также предположил, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа.