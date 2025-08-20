Ричмонд
Лукашенко: Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Венгрии Тамаша Шуйока, премьер-министра Виктора Орбана и всех граждан этой страны с национальным праздником — Днем Святого Иштвана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Общность подходов к суверенитету и независимости вместе с заботливым отношением к национальной идентичности, духовному наследию и традициям своих государств — это то, что издавна объединяет наши народы и создает предпосылки к углублению двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия», — говорится в поздравлении Президенту Венгрии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Белорусский лидер уверен, что Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности, роли международного права и устойчивой стратегической стабильности. «Надеюсь, что сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем развиваться на основе прагматизма, взаимной поддержки и доверия», — добавил он.

В поздравлении премьер-министру Венгрии Президент Беларуси отметил, что этот праздник, День Святого Иштвана, воплощает глубокие корни венгерской государственности, духовное единство народа и его историческую мудрость, которая на протяжении столетий помогает стране двигаться путем независимого развития.

«Минск ценит дружественные и прагматичные отношения с Будапештом. Мы поддерживаем каналы коммуникации и продолжаем взаимополезное сотрудничество ради роста благосостояния наших граждан, — говорится в поздравлении. — Уверен, что результативный диалог на официальном уровне, доброжелательные связи между белорусами и венграми будут и впредь способствовать расширению двустороннего сотрудничества, в том числе в отраслях атомной энергетики, сельского хозяйства, культуры и спорта, а также на площадках международных организаций».

