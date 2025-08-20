Лукашенко: Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе

«Минск ценит дружественные и прагматичные отношения с Будапештом. Мы поддерживаем каналы коммуникации и продолжаем взаимополезное сотрудничество ради роста благосостояния наших граждан, — говорится в поздравлении. — Уверен, что результативный диалог на официальном уровне, доброжелательные связи между белорусами и венграми будут и впредь способствовать расширению двустороннего сотрудничества, в том числе в отраслях атомной энергетики, сельского хозяйства, культуры и спорта, а также на площадках международных организаций».