У сбежавшего из России экс-депутата-иноагента потребовали изъять активы

Кроме того, Генпрокуратура требует изъять коммерческую недвижимость и земельные участки, находящиеся под контролем Гаджиева* и его семьи, а также обратить внимание на компанию «Сулакнеруд», занимающуюся добычей песчано-гравийной смеси в Дагестане, прибыль от которой также выводится за границу. Сам экс-депутат, объявленный в России в розыск, имеет турецкое гражданство и стремится получить американский паспорт.