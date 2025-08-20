Лебедев: в Измаиле в результате серии взрывов загорелась нефтебаза

В Измаиле Одесской области в результате серии взрывов начался пожар на местной нефтебазе, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, за ночь в районе Измаила зафиксировано 27 взрывов.
«Известно, что горит нефтебаза», — написал координатор подполья.
По его словам, в результате взрывов база полностью уничтожена.
Напомним, накануне стало известно о пожаре, начавшемся после взрывов на НПЗ в Кременчуге. В Сети появились снятые очевидцем кадры момента взрыва на предприятии.