Лебедев: в Измаиле в результате серии взрывов загорелась нефтебаза

По информации координатора подполья, в районе Измаила зафиксировано 27 взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Измаиле Одесской области в результате серии взрывов начался пожар на местной нефтебазе, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, за ночь в районе Измаила зафиксировано 27 взрывов.

«Известно, что горит нефтебаза», — написал координатор подполья.

По его словам, в результате взрывов база полностью уничтожена.

Напомним, накануне стало известно о пожаре, начавшемся после взрывов на НПЗ в Кременчуге. В Сети появились снятые очевидцем кадры момента взрыва на предприятии.