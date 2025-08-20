Киев привёз зарубежных журналистов для съёмок фейковой атаки на Краматорск

По словам эксперта, ВСУ планируют инсценировать обстрел мирных жителей и социальных объектов, чтобы представить это как «факт агрессии со стороны ВС РФ». Полученные материалы предполагается распространить через украинские и зарубежные СМИ, соцсети и Telegram-каналы. Марочко подчеркнул, что данная акция направлена на психологическое давление на население, формирование негативного образа российского военного командования и подрыв международного авторитета Москвы.