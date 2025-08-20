Ермаков: войска РФ взяли под контроль станцию Заосколье в Купянске

Станция Заосколье в Купянске перешла под контроль российских войск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Из Купянска поступают оперативные новости, что наши войска взяли под контроль станцию Заосколье в центре района на левом берегу Оскола», — написал он.
Ранее стало известно о захвате российскими бойцами оборонительных линий ВСУ в районе Купянска. Сообщалось также о прорыве подразделений РФ в расположенную в нескольких километрах от города Петропавловку.
Были опубликованы кадры охоты на транспорт и боевиков противника в окрестностях Купянска.