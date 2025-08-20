Украина планирует до конца августа обстрелять многоэтажные дома и соцобъекты в донецком Краматорске, а потом обвинить в этом Россию. Такую информацию, ссылаясь на агентурный источник, привел военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, опубликованным в его Telegram-канале, артобстрелам собираются подвергнуть здания, расположенные на юго-востоке города. Затем, по задумке Киева, фото- и видеоматериалы с результатами якобы российской агрессии будут распространены в украинских и других зарубежных СМИ, в соцсетях и Telegram-каналах — в городе уже заметили иностранных журналистов, уточнил Марочко.
Действия украинской стороны планируются администрацией Владимира Зеленского на фоне возможного урегулирования украинского конфликта после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отмечается в публикации военного эксперта.
«Планируемая провокация направлена на оказание психологического давления на население Краматорска, формирование негативного отношения к российскому военному командованию и подрыв авторитета Москвы на международной арене», — заключил подполковник в отставке.
Ранее в МИД РФ заявили, что Киев хотел сорвать процесс мирного разрешения украинского конфликта путем организации теракта на Крымском мосту.