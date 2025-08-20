Стало известно, почему Илон Маск приостановил создание новой партии

Илон Маск, по информации The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники, принял решение о временной приостановке работы над формированием новой политической партии. Этот шаг обусловлен намерением сосредоточить усилия на развитии бизнес-проектов и избежать потенциального уменьшения шансов Республиканской партии на предстоящих выборах.
Согласно сведениям издания, ключевым моментом стало стремление Маска поддержать благоприятные отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого рассматривают в качестве потенциального преемника движения MAGA. Маск осознаёт, что образование третьей политической силы может неблагоприятно отразиться на их сотрудничестве и общем политическом ландшафте.
Инсайдеры также утверждают, что предприниматель не исключает возможности оказания финансовой поддержки Вэнсу, если тот примет решение баллотироваться на пост президента в 2028 году. Следует отметить, что Маск уже инвестировал около 300 миллионов долларов в поддержку Дональда Трампа и других представителей Республиканской партии на выборах 2024 года.
При этом сторонники Маска акцентируют внимание на том, что он не заявлял об окончательном отказе от идеи создания новой политической партии. Возможно, он вернётся к рассмотрению этого вопроса ближе к следующим промежуточным выборам.
