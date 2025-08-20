Мерц едва не начал дипломатический скандал в Белом доме: немецкий канцлер напал на Трампа с требованием

Издание отмечает, что Мерц настаивал перед Трампом на необходимости добиться перемирия хотя бы на время возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. На открытой части саммита немецкий канцлер публично заявил, что все участники встречи хотят добиться прекращения огня к следующему раунду переговоров.