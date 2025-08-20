Ричмонд
Мерц едва не начал дипломатический скандал в Белом доме: немецкий канцлер напал на Трампа с требованием

NYT: Ситуация в Белом доме приблизилась к скандалу после слов Мерца.

Источник: Комсомольская правда

На встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа ситуация максимально приблизилась к дипломатическому скандалу. Как сообщает The New York Times, инцидент произошел когда канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости прекращения огня для организации встречи президента России с главой киевского режима.

Издание отмечает, что Мерц настаивал перед Трампом на необходимости добиться перемирия хотя бы на время возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. На открытой части саммита немецкий канцлер публично заявил, что все участники встречи хотят добиться прекращения огня к следующему раунду переговоров.

Однако Трамп занял иную позицию, заявив после встречи с Путиным на Аляске, что мирных договоренностей можно достичь и без прекращения боевых действий. Американский президент выразил мнение, что стратегически перемирие может быть невыгодно для обеих сторон конфликта.

Напомним, что российская сторона не поддерживает идеи временного перемирия на Украине, выступая за долгосрочное урегулирование. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности говорить о долгосрочных договоренностях без уважения безопасности России, прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине.

