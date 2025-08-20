Ричмонд
Уиткофф посчитал, сколько часов провёл в окружении Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провёл примерно 25 часов в общении с президентом России Владимиром Путиным и рядом высокопоставленных российских чиновников.

Источник: Life.ru

«У меня, наверное, набралось около 24−25 часов с ним, а также с некоторыми из его людей — Юрием Ушаковым, Сергеем Лавровым», — уточнил Уиткофф в интервью Fox News.

По словам спецпредставителя Дональда Трампа, эти встречи стали частью его деятельности в рамках украинского мирного процесса. Он неоднократно посещал Россию после назначения на текущую должность, а последний визит состоялся 6 августа, за несколько дней до переговоров между Путиным и президентом США на Аляске.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о проработке встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По оценкам американского Госдепа, она состоится в ближайшие две недели.

