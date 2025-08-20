Ранним утром в среду жителей Полтавской области по ошибке предупредили о ядерной опасности, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Судя по опубликованному им скриншоту сообщения украинского сервиса по оповещению населения, ядерная опасность была объявлена в 4:32 на территории Миргородского района Полтавской области. По словам Лебедева, впоследствии ошибочное предупреждение было отменено.
Координатор подполья не исключил, что опубликованное сообщение было чьей-то глупой шуткой.
«Пошутили, а потом отменили, типа — случайно, с кем не бывает. Весело живется, когда во власти только дебилы», — написал он.
Напомним, в ночь на вторник в полтавском городе Кременчуг на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в результате которых загорелся местный НПЗ. В Сети появились снятые очевидцем кадры момента взрыва на предприятии.