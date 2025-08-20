Шавкат Мирзиёев принял делегацию Пакистана — что обсудили

Высокий гость передал узбекскому лидеру искренние приветствия и наилучшие пожелания от Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Премьера Пакистана в Узбекистан в феврале этого года.
Они отметили активизацию взаимных контактов и обменов на разных уровнях:
- с начала года объемы товарооборота выросли на 23%;
- объемы грузоперевозок — на 50%;
- открыты торговые дома в городах Карачи и Лахоре;
- увеличилась частота прямых авиарейсов.
Рассмотрены вопросы практического взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также в области борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.
Отдельное внимание уделили скорейшей практической реализации положений подписанного трехстороннего соглашения по проекту строительства Трансафганской железной дороги.