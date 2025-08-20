Шавкат Мирзиёев принял делегацию Пакистана — что обсудили

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Премьера Пакистана в Узбекистан в феврале этого года.