Ультиматум мигрантам: более 800 иностранцев выдворят из Приморья

В Приморье с начала 2025 года года вынесено свыше 800 решений о выдворении иностранных граждан. По данным агентства миграционной политики региона, с начала года составлено свыше 15 тысяч административных протоколов в отношении мигрантов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.