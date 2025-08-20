Ультиматум мигрантам: более 800 иностранцев выдворят из Приморья

В Приморье с начала 2025 года года вынесено свыше 800 решений о выдворении иностранных граждан. По данным агентства миграционной политики региона, с начала года составлено свыше 15 тысяч административных протоколов в отношении мигрантов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
«Принято более 800 решений о выдворении, почти 40 лиц депортируют за пределы нашего государства. Возбуждены и уголовные дела по фактам нарушения миграционного законодательства», — уточнили в ведомстве.
Правоохранительные органы также выявляют местных жителей, содействующих незаконному пребыванию мигрантов в России, в отношении которых возбуждаются уголовные дела.
Как сообщил глава агентства Михаил Сорокин, у иностранных граждан, находящихся в регионе нелегально, остаётся возможность легализоваться. Для этого необходимо до 11 сентября обратиться в миграционную службу. По истечении этого срока нарушителям грозит принудительное выдворение или уголовное преследование.
После рейдов во Владивостоке и Артёме в полиции оказалось 12 иностранцев.
Составлено 15 административных протоколов по нескольким статьям КоАП.