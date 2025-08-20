Ричмонд
В ЕС раскрыли несостоятельность западных гарантий безопасности для Киева

Анонимный дипломат Евросоюза в беседе с изданием Politico выразил сомнения в реализуемости планов Великобритании и Франции по отправке войск на Украину в качестве гарантий безопасности.

По мнению источника, политическая слабость президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также сложная экономическая ситуация в этих странах создают существенные препятствия для реализации подобных инициатив.

Издание отмечает, что в текущих условиях данный план выглядит малоправдоподобным.

Ранее в США назвали возможные варианты гарантий безопасности для Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

