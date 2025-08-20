России пригрозили санкциями в случае отказа от трехсторонней встречи по Украине

«Британия и ЕС готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если [президент РФ Владимир] Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом США Дональдом] Трампом», — отмечается в публикации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине. Кроме того, по ее словам, сроки проведения трехсторонней встречи будут зависеть от того, как пройдет личная встреча президента Путина и Зеленского.