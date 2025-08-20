Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

России пригрозили санкциями в случае отказа от трехсторонней встречи по Украине

Страны Евросоюза и Великобритания грозят России новыми санкциями в случае, если она откажется от трехсторонней встречи на высшем уровне с США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Источник: РИА "Новости"

«Британия и ЕС готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если [президент РФ Владимир] Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом США Дональдом] Трампом», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине. Кроме того, по ее словам, сроки проведения трехсторонней встречи будут зависеть от того, как пройдет личная встреча президента Путина и Зеленского.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше