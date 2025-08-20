России пригрозили санкциями в случае отказа от трехсторонней встречи по Украине

Страны Евросоюза и Великобритания грозят России новыми санкциями в случае, если она откажется от трехсторонней встречи на высшем уровне с США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.