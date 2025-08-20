Лукашенко обратился к Орбану, сказав о мире в Европе

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, президент Беларуси отметил, что у двух стран сложились общие подходы и к суверенитету, и к независимости, и к духовному наследию. Именно этот базис является прочным фундаментом для углубления культурного и гуманитарного взаимодействия Беларуси и Венгрии.