Лукашенко обратился к Орбану, сказав о мире в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Венгрии, ее президента Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана с национальным праздником — Днем Святого Иштвана.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, президент Беларуси отметил, что у двух стран сложились общие подходы и к суверенитету, и к независимости, и к духовному наследию. Именно этот базис является прочным фундаментом для углубления культурного и гуманитарного взаимодействия Беларуси и Венгрии.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Президент подчеркнул, что Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности.
Президент Беларуси также выразил уверенность, что страны продолжат самое активное сотрудничество — в сфере сельского хозяйства, атомной энергетике, спорте, культуре.
