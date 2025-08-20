Ричмонд
Бессент: саммит Россия — США — Украина может пройти в Будапеште

Министр финансов США оценил вероятность трехсторонней встречи в столице Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент не стал отрицать вероятность проведения трёхстороннего саммита между Россией, США и Украиной в столице Венгрии.

«Это возможно, но сначала необходимо оценить результаты двусторонней встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство AFP писало, что Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о проведении двусторонней встречи в Москве. Идею встречи в российской столице Путин озвучил во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

