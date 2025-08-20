Министр МЧС России Александр Куренков посетит Хабаровский край

В программе визита — проведение третьего заседания Российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС в Хабаровском крае, а также двадцатого заседания Российско-монгольской комиссии по предупреждению промышленных аварий и стихийных бедствий.
Запланирована оценка действий спасателей и пожарных служб Китая, Монголии и России в рамках первых совместных учений. Куренков обсудит развитие инфраструктуры и оснащенность техникой территориальных подразделений МЧС, а также встретится с личным составом.
В Еврейской автономной области министр наградит юных спасателей и пожарных ведомственными наградами МЧС России.