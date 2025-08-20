Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракеты уничтожили подкрепление ВСУ под Мирноградом

По информации источников, в результате удара противник потерял инженерные машины и зенитные орудия.

Источник: Аргументы и факты

Подкрепление ВСУ попало в среду под ракетный удар в окрестностях города Мирноград в ДНР, сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Наша баллистика отработала по силам подкрепления боевиков ВСУ в районе Мирнограда», — говорится в публикации.

По данным источников канала, по противнику ударил ракетный комплекс «Искандер».

Сообщается об уничтожении инженерных машин и зенитных орудий ВСУ. Информации о потерях противника в живой силе нет.

Напомним, накануне стало известно о ликвидации двух отделений боевиков «Азова»* под Катериновкой в ДНР.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.