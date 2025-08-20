Ракеты уничтожили подкрепление ВСУ под Мирноградом

Подкрепление ВСУ попало в среду под ракетный удар в окрестностях города Мирноград в ДНР, сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Наша баллистика отработала по силам подкрепления боевиков ВСУ в районе Мирнограда», — говорится в публикации.
По данным источников канала, по противнику ударил ракетный комплекс «Искандер».
Сообщается об уничтожении инженерных машин и зенитных орудий ВСУ. Информации о потерях противника в живой силе нет.
Напомним, накануне стало известно о ликвидации двух отделений боевиков «Азова»* под Катериновкой в ДНР.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.