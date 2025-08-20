Ричмонд
Под Сумы прибыли спецроты ВСУ из заключенных с инфекционными заболеваниями

Российские военные заметили прибытие специальных рот батальона «Шквал» на сумское направление.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ отправило на сумское направление специальные роты батальона «Шквал», состоящие из заключенных с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Бойцы ВС РФ уточнили, что уже было замечено прибытие данных спецрот.

В публикации также отмечается, что украинское военное командование выводит с сумского направления основную часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады, чтобы восполнить потери, и оставляет на месте 237-й батальон этой бригады.

Ранее сообщалось, что ряды ВСУ пополнились более чем 9 тысячами заключенных, около 100 из которых — женщины.