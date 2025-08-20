По данным российских силовых структур, иностранные наемники в панике отступают на западный берег реки Оскол на Купянском направлении, спасаясь от наступления российских войск.
Источник РИА Новости сообщает, что наемники целыми подразделениями форсируют реку вброд, бросая технику и транспортные средства на левом берегу. Брошенная техника либо уничтожается российскими дронами, либо тонет при попытке переправы.
Напомним, что украинские войска планируют провокацию в Краматорске (ДНР) с обстрелом гражданских объектов для дискредитации России.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила БПЛА над девятью регионами России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.