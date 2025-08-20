The Guardian: Зеленский почти разозлил Трампа на переговорах в США

Владимир Зеленский вызвал недовольство Дональда Трампа, когда начал подробно рассказывать о приоритетах Киева в урегулировании конфликта на Украине. Об этом стало известно из сообщения британской газеты The Guardian.
Согласно информации издания, во время своего выступления перед президентом США и представителями европейских стран, Зеленский детально описал условия, которые, по его мнению, необходимы для прекращения конфликта на Украине. Это вызвало раздражение у присутствующих, особенно у Трампа.
Отмечается, что глава США не проявлял интереса к обсуждению позиции Украины. Трамп пытался прервать выступление Зеленского, чтобы ускорить его, однако Зеленский не обратил внимания на попытки Трампа его остановить. В результате он быстро завершил свою речь и дал слово генеральному секретарю НАТО Рютте.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и это обстоятельство является положительным моментом, так как РФ и США обладают ядерным оружием.