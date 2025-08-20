Талибы обратились к России, США и Китаю с необычным призывом

«Ни Россия, ни Китай не считают, что Афганистан будет действовать против них по указке США или позволит использовать свою территорию против них. А США не верят, что Россия или Китай захотят использовать ее против них. Давайте лучше торговать, мирно конкурировать друг с другом, строя плотины, дороги, заводы, вкладывая инвестиции в электроэнергетические проекты», — отметил глава оборонного ведомства.
Муджахид подчеркнул, что другим государствам стоит отказаться от возможных «злых намерений» в отношении Афганистана, так как страна не испытывает неприязнь к кому-либо и намерена выстраивать «хорошие отношения со всеми на основе исламского шариата».
10 августа правящее в Афганистане движение «Талибан» попросило США признать их власть и вернуть им здание посольства в Вашингтоне. Пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед подчеркнул, что Россия признала действующие власти страны, поскольку «поняла намерения Афганистана», а также призвал другие государства «предпринять такие же смелые шаги».