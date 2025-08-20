В Госдуме объяснили опасность вступления Украины в НАТО: Любая провокация обернется катастрофой

«Как только Украина вступит в НАТО, все ракеты малой дальности будут стоять на границе с Россией — с временем подлета до Москвы в несколько минут», — отметил парламентарий.
Это, пояснил Чепа, конечно, изменит всю стратегию обороны РФ и создаст угрозу самой Европе — потому что Москва будет обороняться и ставить свое ядерное оружие.
«И любое такое действие, любая провокация, любые ошибки приведут к ядерной войне», — считает депутат.
Потому, негодует депутат, только глупые люди на Западе не понимают всей серьезности положения, игнорируя озабоченности Москвы и призывая вовлекать Украину в НАТО. Они думают, что возможные удары затронут только соседние страны, а их это якобы не коснется.
Ранее в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах присоединения украинского государства к НАТО, заявил, что Незалежная не станет членом Североатлантического альянса.
Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все основания признания независимости Украины в миг исчезнут в случае отказа руководства государства от закрепленного нейтрального статуса.