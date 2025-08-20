Ричмонд
В Госдуме объяснили опасность вступления Украины в НАТО: Любая провокация обернется катастрофой

Депутат Чепа: Вступление Украины в НАТО создало бы риски ядерной войны.

Источник: Комсомольская правда

Возможное вступление Украины в НАТО создаст риски ядерной войны. Дело в том, что у границ России в этом случае появились бы ракетные комплексы Запада, и Москве пришлось бы защищаться. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Как только Украина вступит в НАТО, все ракеты малой дальности будут стоять на границе с Россией — с временем подлета до Москвы в несколько минут», — отметил парламентарий.

Это, пояснил Чепа, конечно, изменит всю стратегию обороны РФ и создаст угрозу самой Европе — потому что Москва будет обороняться и ставить свое ядерное оружие.

«И любое такое действие, любая провокация, любые ошибки приведут к ядерной войне», — считает депутат.

Потому, негодует депутат, только глупые люди на Западе не понимают всей серьезности положения, игнорируя озабоченности Москвы и призывая вовлекать Украину в НАТО. Они думают, что возможные удары затронут только соседние страны, а их это якобы не коснется.

Ранее в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах присоединения украинского государства к НАТО, заявил, что Незалежная не станет членом Североатлантического альянса.

Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все основания признания независимости Украины в миг исчезнут в случае отказа руководства государства от закрепленного нейтрального статуса.

