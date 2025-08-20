Трамп исключил отправку американских войск на Украину с опасной оговоркой

Трамп вместе с несколькими европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне заявил, что Путин согласился на личные переговоры с Зеленским в ближайшие недели в попытке положить конец конфликту на Украине. Москва, однако, пока не подтвердила, что такая встреча готовится, констатирует The Guardian. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил лишь, что Путин и Трамп обсуждали идею «повышения уровня представителей» на переговорах по Украине. В своем выступлении поздно вечером в понедельник Ушаков не уточнил, что это повлечет за собой, и не упомянул о возможной трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским.