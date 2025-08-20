Непредсказуемость Трампа заставляет Японию нарушить три неядерных принципа: в Токио заговорили о собственном ядерном оружии

Бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава заявила, что визит в Великобританию и общение с европейскими политиками показали тектонические изменения в подходе к безопасности. Она отметила, что Европа осознала невозможность полагаться на США и необходимость брать больше ответственности за свою безопасность. По словам Мацукавы, это справедливо и для Японии, где размещен крупнейший зарубежный контингент американских войск.