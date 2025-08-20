Непредсказуемость Трампа заставляет Японию нарушить три неядерных принципа: в Токио заговорили о собственном ядерном оружии

В Японии нарастает обеспокоенность относительно надежности американских гарантий безопасности, что заставляет политиков поднимать вопрос о создании собственного ядерного оружия. Как сообщает Reuters, эта дискуссия активизировалась на фоне непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников.
Бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава заявила, что визит в Великобританию и общение с европейскими политиками показали тектонические изменения в подходе к безопасности. Она отметила, что Европа осознала невозможность полагаться на США и необходимость брать больше ответственности за свою безопасность. По словам Мацукавы, это справедливо и для Японии, где размещен крупнейший зарубежный контингент американских войск.
Она подчеркнула, что непредсказуемость Трампа требует разработки «плана Б», который может включать достижение независимости в сфере безопасности и переход к ядерному оружию. Разговоры с десятками законодателей и официальных лиц показывают растущую готовность пересмотреть «три неядерных принципа» 1967 года.
Еще в марте 2025 года, как сообщило издание The Japan Times, Трамп назвал договор о безопасности между США и Японией, подписанный в 1960 году, несправедливым. Он отметил, что соглашение обязывает США защищать Японию, но не предусматривает аналогичных обязательств со стороны Токио.