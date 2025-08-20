Ричмонд
Лисицын: войска РФ взяли под контроль дорогу через Гришино на Красноармейск

По информации военкора, российские бойцы продвигаются к Владимировке, Шахову и Софиевке.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось взять под контроль дорогу на Красноармейск, проходящую через село Гришино, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Взята под контроль дорога через Гришино на Покровск (Красноармейск — прим. ред.)», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении подразделений РФ в направлении населенных пунктов Владимировка, Шахово и Софиевка.

Кроме того, по данным Лисицына, российские военные зачистили северную часть села Удачное и ведут тяжелые бои в Муравке.

Ранее сообщалось о начале отступления распиаренных подразделений ВСУ из Красноармейска в направлении Гришина.