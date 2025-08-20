Цена родины: Названа сумма, за которую беглый экс-депутат Госдумы продал Россию

По документам, находясь за рубежом, Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с иностранными разведками в обмен на предоставление ему гражданства одной из западных стран. Свои намерения он подтвердил на видеозаписи, опубликованной в открытом доступе в Интернете.
Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными. Однако известно, что Гаджиев* уже владеет турецким паспортом, но ему хочется ещё и американский заиметь.
Ранее Генеральная прокуратура потребовала изъять активы бывшего депутата Гаджиева*, стоимость которых достигает почти двух миллиардов рублей. Экс-парламентарий после начала спецоперации уехал из России и начал, как сообщается, спонсировать украинскую армию.
* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.