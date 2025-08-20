Цена родины: Названа сумма, за которую беглый экс-депутат Госдумы продал Россию

По документам, находясь за рубежом, Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с иностранными разведками в обмен на предоставление ему гражданства одной из западных стран. Свои намерения он подтвердил на видеозаписи, опубликованной в открытом доступе в Интернете.