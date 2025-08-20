Оценены гарантии безопасности для Украины в обмен на мирное соглашение

Зеленский заявил, что детали будут проработаны и «закреплены на бумаге» в течение от недели до 10 дней, пишет The Guardian. В выработке этих деталей, вероятно, примут участие до 30 стран, называемых «коалицией желающих», при некоторой помощи США, хотя неясно, что это может означать. Выступая в понедельник после своей встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме, Зеленский заявил, что их поддержка может принимать различные формы.