Оценены гарантии безопасности для Украины в обмен на мирное соглашение

Европейские покровители Киева провели виртуальную телефонную конференцию, чтобы обсудить, какие гарантии безопасности они могли бы предоставить Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией. Обсуждение последовало за беспрецедентной встречей в понедельник в Белом доме, организованной Дональдом Трампом.
Президент США, как известно, в понедельник встретился с Владимиром Зеленским и провел переговоры с британским премьером Киром Стармером, а также лидерами Германии, Франции, Италии, Финляндии, Европейского союза и НАТО. Главной темой было то, как положить конец конфликту на Украине, крупнейшему на континенте с 1945 года, и как Европа может продолжать противостоять ненавистной ей России.
* Какие гарантии безопасности может получить Украина?
Зеленский заявил, что детали будут проработаны и «закреплены на бумаге» в течение от недели до 10 дней, пишет The Guardian. В выработке этих деталей, вероятно, примут участие до 30 стран, называемых «коалицией желающих», при некоторой помощи США, хотя неясно, что это может означать. Выступая в понедельник после своей встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме, Зеленский заявил, что их поддержка может принимать различные формы.
Одним из них может быть «присутствие», что означает, что западные союзники предоставят войска. Также «присутствие» может включать разведданные, а также обеспечение безопасности в воздухе и на Черном море или просто финансовые средства, сказал он.
Ключевой вопрос заключается в том, какие европейские правительства готовы принять участие в миротворческой миссии на территории Украины? Великобритания и Франция заявили, что готовы направить солдат в составе «сил обеспечения безопасности».
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил: «Мы должны помочь Украине на местах».
Германия настроена более скептически.
Многие детали еще предстоит проработать, подчеркивает The Guardian. Будут ли западные войска размещены вдоль линии прекращения огня или будут выполнять более ограниченную тренировочную роль в крупных городах, таких как Киев и Львов? И какие правила ведения боевых действий будут у них, если они попадут под российский огонь?
* Какой вклад могут внести США?
Трамп пообещал координировать «миротворческую» операцию в Украине под руководством Европы. «Когда дело доходит до безопасности, нам будет оказана большая помощь», — сказал он в понедельник, сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете.
Президент США ясно дал понять, что основная нагрузка ляжет на плечи европейских стран. «Они являются первой линией обороны… Но мы поможем им», — пообещал он.
Украина хочет закупить американское оружие на сумму 90 миллиардов долларов и заявляет, что оно может стать частью гарантии безопасности.
В целом, однако, Трамп туманно высказался о том, какой вклад готовы внести США, констатирует The Guardian. Он исключил членство Украины в НАТО, которое, по мнению Киева, стало бы лучшим сдерживающим фактором против России.
Похоже, что у США нет шансов направить свои войска для участия в миротворческой миссии, полагает The Guardian.
Еще одним реалистичным вариантом может стать материально-техническая поддержка Пентагона предлагаемому «небесному щиту». План предусматривает создание зоны защиты воздушного пространства на западе и в центре Украины, в том числе над столицей Киевом, с использованием европейских истребителей.
* Что говорит Россия?
По утверждениям Трампа, российский президент Владимир Путин во время их саммита на Аляске согласился с тем, что Украине необходимы гарантии безопасности, напоминает The Guardian.
Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что гарантии будут реализовываться вне рамок НАТО, но будет эквивалентно статье 5 пакта НАТО о самообороне, в соответствии с которой нападение на одного считается нападением на всех.
Однако российская интерпретация гарантий, по-видимому, отличается от версии Уиткоффа, комментирует The Guardian. Кремль заявляет, что он категорически против присутствия западных войск на Украине. Маловероятно, что Москва согласится на миротворческие силы в рамках какой-либо сделки.
Военные цели Путина, тем временем, остаются неизменными и сформулированы с точки зрения потребностей России в обеспечении собственной безопасности. Россия требует вернуть всю территорию Донецкой и Луганской областей, включая территорию, которая пока остается под контролем Украины.
Президент Путин также хочет «демилитаризации и денацификации» Украины, что означает жесткие ограничения численности армии Киева, а также отстранение Зеленского.
Напряженная дипломатия последних нескольких дней может показаться прогрессом. Но основная позиция России не изменилась.