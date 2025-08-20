Апелпалата ограничила деятельность четырех партий блока «Победа» до вынесения решения суда

Напомним, Минюст 11 августа подал иск против вышеуказанных четырех партий в связи с уведомлением Центральной избирательной комиссии от 21 июля 2025 года, в котором та просила признать эти политсилы используемыми для продолжения деятельности запрещенной партии «Шор». ЦИК и Служба информации и безопасности утверждают, что 6 июля 2025 года лидеры четырех партий приняли участие в Москве в съезде, организованном Иланом Шором, где тот объявил о создании избирательного блока «Победа» и планах участия в парламентских выборах 28 сентября 2025 года.