Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: в Белом доме Зеленскому отвесили оплеуху

Демонстрация карты Украины на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стала своеобразной «оплеухой» как для самого президента Украины, так и для западных стран, поддерживающих Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Демонстрация карты оказала психологическое давление на Зеленского и его союзников.

Демонстрация карты Украины на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стала своеобразной «оплеухой» как для самого президента Украины, так и для западных стран, поддерживающих Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Обводят карандашами": Захарова высмеяла карту Украины из Овального кабинета.

«Этот вот рисунок был мощной оплеухой, которая должна была привести в чувство тех, кто несколько лет подряд, в отрыве от истории, географии и реальности, твердил про поле боя, где всё должно решиться, не понимая, о чем они говорят», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. По ее словам, демонстрация карты оказала психологическое давление на Зеленского и его западных союзников.

В МИД РФ считают, что карта должна была наглядно показать масштабы потерь Украины за время противостояния. Захарова подчеркнула, что для России вопрос урегулирования конфликта связан не с территориальными спорами, а с судьбой людей и сохранением исторических ценностей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше