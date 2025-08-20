МИД РФ: в Белом доме Зеленскому отвесили оплеуху

«Этот вот рисунок был мощной оплеухой, которая должна была привести в чувство тех, кто несколько лет подряд, в отрыве от истории, географии и реальности, твердил про поле боя, где всё должно решиться, не понимая, о чем они говорят», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. По ее словам, демонстрация карты оказала психологическое давление на Зеленского и его западных союзников.