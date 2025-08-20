Экс-депутат Госдумы передал Западу сведения закрытого характера

В документе утверждается, что американский Департамен госэффективности выявил выплату Гаджиеву* не менее $45 млн правительственными структурами США за «раскрытие сведений закрытого характера». Позже, уже находясь за рубежом, Гаджиев* записал видеообращение, в котором выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства.