Экс-депутат Госдумы передал Западу сведения закрытого характера

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев* (признан в России иностранным агентом) передал западным спецслужбам сведения закрытого характера, получив за это от американских структур вознаграждение в размере не менее 45 миллионов долларов. Такие обвинения содержатся в исковом заявлении Генеральной прокуратуры России, сообщает РИА Новости.
В документе утверждается, что американский Департамен госэффективности выявил выплату Гаджиеву* не менее $45 млн правительственными структурами США за «раскрытие сведений закрытого характера». Позже, уже находясь за рубежом, Гаджиев* записал видеообращение, в котором выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства.
Кроме этого ГП РФ требует признать Гаджиева* и его родственников экстремистским объединением. Также суд просят обратить в доход государства имущество семьи экс-депутата на сумму около 2 миллиардов рублей.
Иск рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.