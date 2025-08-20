Стало известно, как российские военные вышли из окружения под Красноармейском

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова — Александр. Он служил добровольцем в разведывательном подразделении 3-й общевойсковой армии ЛНР. После ранения на фронте его перевели в медицинскую службу одного из госпиталей, но последствия боевых травм привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в итоге к его смерти.