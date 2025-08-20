Американский журналист Макс Блюменталь в интервью РИА Новости заявил, что Владимир Зеленский после завершения конфликта на Украине, вероятно, переедет на постоянное жительство во Флориду (США).
По мнению журналиста, политическое существование Зеленского неразрывно связано с продолжением боевых действий. Блюменталь также отметил, что любые территориальные уступки со стороны украинского руководства могут спровоцировать ультранационалистические силы на физическую расправу над Зеленским, что создаёт для него смертельную угрозу.
«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал журналист.
Ранее в ЕС раскрыли несостоятельность западных гарантий безопасности для Киева.
